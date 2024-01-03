بسبب مرض ابنته.. إعفاء مدافع تونس من المشاركة في أمم إفريقيا

قرر جلال القادري مدرب تونس إعفاء مدافعه مرتضى بن وناس من المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لأسباب عائلية.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم أن هناك أسباب قاهرة تحتم على اللاعب البقاء إلى جانب ابنته في تركيا.

وأضاف البيان "يتمنى الاتحاد التونسي لكرة القدم الشفاء العاجل والصحة والعافية لإبنة مرتضى بن وناس".

وسيتخذ القادري لاحقا قراره النهائي بتعويض بن وناس او الإبقاء على المجموعة الحالية.

علما بأن الاتحاد التونسي لكرة القدم سيرسل القائمة النهائية اليوم باعتباره التاريخ النهائي لإرسال القوائم النهائية.

قبل أيام، أعلن القادري قائمته النهائية التي يخوض بها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكشف القادري عن القائمة التي تضم 27 لاعبا يخوض بهم البطولة التي تبدأ في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.

وتواجد علي معلول مدافع الأهلي على رأس القائمة.

بينما غاب سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ثنائي الزمالك عن القائمة النهائية بعد التواجد في القائمة الأولية.

ويقود نسور قرطاج النجم يوسف المساكني الذي سيشارك في أمم إفريقيا للمرة الثامنة ليعادل الرقم القياسي الذي يملكه أحمد حسن وروجيبير سونج.

فيما خرج حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد من قائمة منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا بعدما تواجد في القائمة الأولية.

وخرج فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري من القائمة أيضا.

وجاءت قائمة منتخب تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان

الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجالصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريدة - مرتضى بن وناس.

الوسط: حسام تقا - حمزة رفيعة- أنيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - إلياس السخيري - محمد الحاج محمود

الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - إلياس العاشوري.

ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة واحدة رفقة مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وستقام بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

video:1