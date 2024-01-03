مصدر من الأهلي لـ في الجول: نضع الرتوش الخيرة في صفقة وسام أبو علي

كشف مصدر من النادي الأهلي عن اقتراب فريقه من التعاقد مع وسام أبو علي لاعب فريق سيريس السويدي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نضع الرتوش الأخيرة في صفقة وسام أبو علي".

وكان موقع UTN الدنماركي قد أشار إلى أن الأهلي قد رفع عرضه إلى ما يقارب 2 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب خلال شهر يناير الجاري.

وكان وسام أبو علي لاعب فريق سيريس السويدي والذي ارتبط اسمه في الساعات الأخيرة بالانتقال لـ الأهلي عن رغبته في الرحيل عن فريقه بمقابل مادي يستحقه ناديه.

ونفى إديرشتروم تحديد قيمة مالية محددة من أجل الموافقة على بيع وسام أبو علي.

وقال جوناثان إديرشتروم مدرب سيريس عبر موقع fotbolldirekt السويدي: "هناك اهتمام كبير بوسام أبو علي وأيضا بعض لاعبينا الآخرين، هو أمر جيد للغاية بالنسبة لنا".

وأوضح "لم يحدث وأن حددنا سعرا لبيع وسام أبو علي، نحن في وضع جيد لأن جميع اللاعبين لديهم عقود طويلة".

وبسؤاله عن مفاوضات الأهلي كشف "لا يمكنني تأكيد أو نفي ما إذا كان هناك عرض رسمي لضم وسام أبو علي".

واختتم تصريحاته "إذا حدث وفقدنا لاعبين فمن الطبيعي أن نتابع لاعبين آخرين لكننا سنرى".

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.

ومثل وسام أبو علي منتخب الدنمارك في المراحل السنية لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفريق الأول للمنتخب الأوروبي.