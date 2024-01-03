كأس آسيا - 11 لاعبا من السد في قائمة قطر النهائية

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 13:25

كتب : FilGoal

منتخب قطر

أعلن ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر قائمة فريقه التي ستخوض بطولة كأس آسيا 2024.

وتستضيف قطر البطولة بداية من يوم 11 يناير الجاري.

ولا تشهد القائمة تواجد أي لاعب محترف بدوري خارج قطر.

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ويتواجد 11 لاعبا من صفوف نادي السد بالقائمة النهائية لقطر والتي تشهد استدعاء لاعبين من 5 فرق مختلفة بالدوري القطري.

وجاءت قائمة قطر لكأس آسيا بالكامل كالتالي:

الحراس: سعد الشيب (السد) – مشعل برشم (السد) – صلاح زكريا (الدحيل).

الدفاع: المهدي علي (الوكرة) – بسام الراوي (الريان) – بو علام خوخي (السد) – بيدرو ميجيل (السد) – سلطان البريك (الدحيل) – طارق سلمان (السد) – لوكاس مينديز (الوكرة) – همام الأمين (الغرافة).

الوسط: أحمد فتحي (العربي) – جاسم جابر (العربي) – حسن الهيدوس (السد) – خالد محمد (العربي) – عبد العزيز حاتم (الغرافة) – علي أسد (السد) – محمد وعد (السد) – مصطفى مشعل (السد).

الهجوم: أحمد الجانحي (الغرافة) – أحمد علاء الدين (الغرافة) – أكرم عفيف (السد) – إسماعيل محمد (الدحيل) – المعز علي (الدحيل) – خالد منير (الوكرة) – يوسف عبد الرازق (السد).

ويلعب منتخب قطر في المجموعة الأولى بجانب كل من لبنان وطاجكستان والصين.

كأس آسيا قطر
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