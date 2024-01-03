لحل أزمات الدفاع.. ميلان يقطع إعارة جابيا

أعلن نادي ميلان الإيطالي عودة لاعبه ماتيو جابيا إلى الفريق بعد قطع إعارته من فياريال الإسباني.

وسيعود المدافع الإيطالي لتدريبات بدءا من اليوم الأربعاء.

وخاض جابيا الموسم الجاري 13 مباراة بقميص فياريال بعدد دقائق 974 دون أن يسجل أو يصنع.

وخاض جابيا في 51 مباراة قميص ميلان في جميع المسابقات منذ تصعيده للفريق الأول وسجل هدفا وحيدا وتوج بلقب الدوري الإيطالي 2021-22.

المدافع البالغ 24 عاما تمثل عودته حل لأزمة الروسونيري في ظل الأزمات التي ضربت الفريق في خط الدفاع.

وأصيب فيكايو توموري ومالك تشاو بيير كالولو وماتيا كالدارا وماركو بيليجرينو لمدد متفاوتة ومن المتوقع عودة أقرب لاعب في بداية فبراير المقبل.

ويعتمد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان في الوقت الحالي على سيمون كيير المدافع الوحيد غير المصاب ويجاوره ثيو هيرناندز في مركز قلب الدفاع.

وانتصر ميلان بنتيجة 4-1 على كالياري ووصل لربع نهائي كأس إيطاليا حيث سيواجه الفائز من أتالانتا وساسولو.

وستكون المواجهة المقبلة للروسونيري في الدوري الإيطالي يوم 7 يناير بمواجهة إمبولي في ختام الدور الأول من المسابقة.

وسيلتقي ميلان مع ستاد رين في 15 فبراير المقبل في ملحق الدوري الأوروبي.