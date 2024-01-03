بيلد: فشل صفقة تعويض مرموش في فرانكفورت

أفادت جريدة بيلد أن صفقة انتقال المهاجم النيجيري رافيو دوروسينمي مهاجم فيكتوريا بلزن إلى آينتراخت فرانكفورت فشلت لأسباب طبية.

كما أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن الصفقة فشلت بعد ظهور مشكلات أثناء الفحص الطبي.

ويتعافى دوروسينمي حاليا من إصابة في الركبة. في البداية، لم يكن الأمر خطيرا، لكن طبيب فرانكفورت أثار مشكلة ساهمت في فشل الصفقة.

وكان فرانكفورت قد وافق على دفع 10 ملايين يورو لبلزن، لكن المشكلات التي أثيرت في الفحص الطبي جعلت إدارة النادي الألماني تشعر بأن المبلغ المتفق عليه لن يكون مناسبا بالنسبة لسعر المهاجم.

وذكرت التقارير أن الصفقة معلقة في الوقت الحالي لأن نادي فيكتوريا بلزن الذي يلعب له دوروسينمي غير مهتم حاليًا بإعادة التفاوض على الصفقة.

سيتعين على فرانكفورت الآن البحث عن بدائل أخرى لشغل مركز المهاجم خاصة مع سفر عمر مرموش للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر.

أحد الخيارات هو مهاجم شتوتجارت السابق ساسا كالادزيتش، الذي من المحتمل أن يعود إلى الدوري الألماني على سبيل الإعارة لأن النمساوي لا يلعب كثيرا مع ولفرهامبتون.

ويسعى فرانكفورت منذ فترة لحسم صفقة دوروسينمي ليعوض أيضا رحيل راندال كولو مواني الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في الساعات الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت تقارير ألمانية الشهر الماضي أن فرانكفورت توصل لاتفاق مع الجانب التشيكي لضم اللاعب الذي يوقع على عقود انضمامه للفريق الألماني هذا الشهر حتى 2028.

المهاجم البالغ من العمر 20 عاما سجل 9 أهداف وصنع 6 خلال 19 مباراة لعبها هذا الموسم.

يحتل فرانكفورت حاليا المركز السابع في الدوري الألماني، بفضل أهداف عمر مرموش الذي عوض رحيل كولو مواني في مركز المهاجم الصريح بعض الأحيان.

وسجل الدولي المصري 11 هدفا وصنع 2 في 22 مباراة لعبها مع فرانكفورت هذا الموسم.

يذكر أن مرموش انتقل إلى فرانكفورت الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

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