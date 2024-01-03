قوائم أمم إفريقيا - ديانج وبيسوما على رأس اختيارات مالي النهائية

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 12:42

كتب : FilGoal

أليو ديانج - مالي

أعلن إريك سيكو تشيلي مدرب منتخب مالي قائمة فريقه النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في كوتديفوار بداية من 13 يناير الجاري.

وتشهد القائمة النهائية لمالي تواجد أليو ديانج لاعب الأهلي.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - تغيير في قائمة نيجيريا بسبب الإصابة منافس مصر - تقرير غاني: غضب في بداية معسكر النجوم السوداء.. وغياب 3 لاعبين الشيبي: منتخب المغرب سيذهب إلى كوت ديفوار بهدف حصد اللقب تقرير: اتحاد جدة لن يواجه عوائق في تسجيل حجازي من جديد

كما يتواجد يفيس بيسوما لاعب وسط توتنام الإنجليزي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: دجيجوي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) – أبو بكر دومبيا (AFE المالي) – إسماعيل ديوارا (مالمو السويدي).

الدفاع: هاماري تراوري (ريال سوسيداد الإسباني) – فالاي ساكو (مونبلييه الفرنسي) – بو بكر كوياتي (مونبلييه الفرنسي) – مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) – سيكو نياكاتي (براجا البرتغالي) – موسى ديارا (تولوز الفرنسي) – أمادو دانتي (شتورم جراز النمساوي).

الوسط: ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) – محمد كامارا (موناكو الفرنسي) – دودو هايدارا (لايبزج الألماني) – أليو ديانج (الأهلي المصري) – لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا الإيطالي) – كاموري دوبميا (بريست الفرنسي) – أداما نوس تراوري (هال سيتي الإنجليزي) – يفيس بيسوما (توتنام الإنجليزي) – بو بكر تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي).

الهجوم: سيكو كويتا (سالزبورج النمساوي) – نيني بورجيليس (لايبزج الألماني) – موسى دومبيا (العدالة السعودي) – فوسيني دياباتي لوزان السويسري) – إبراهيم سيسوكو (سانت إتيان الفرنسي) – لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي) – يوسوفا نياكاتي (بني ياس الإماراتي) – سيرين دوكوري (لوريان الفرنسي).

ويقع منتخب مالي في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية بجانب كل من ناميبيا وجنوب إفريقيا وتونس.

كأس الأمم الإفريقية مالي أليو ديانج
نرشح لكم
كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف نسخة 2000 جيدا؟ أمم إفريقيا - تغيير في قائمة نيجيريا بسبب الإصابة منافس مصر - تقرير غاني: غضب في بداية معسكر النجوم السوداء.. وغياب 3 لاعبين الشيبي: منتخب المغرب سيذهب إلى كوت ديفوار بهدف حصد اللقب مانشستر يونايتد يرغب في تأجيل انضمام أونانا إلى الكاميرون في أمم إفريقيا أمم إفريقيا - السنغال.. لا يزال الأسد جائعا حوار في الجول – مهاجم نيجيريا لـ في الجول: هذا سبب تفوق مصر علينا.. وهؤلاء أفضل 5 فرق في إفريقيا كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف إحصائيات منتخب مصر في البطولة؟
أخر الأخبار
كأس آسيا - 11 لاعبا من السد في قائمة قطر النهائية 10 دقيقة | آسيا
الثالث في 3 أيام.. ليفربول يقطع إعارة مدافعه 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف نسخة 2000 جيدا؟ 34 دقيقة | كويز في الجول
لحل أزمات الدفاع.. ميلان يقطع إعارة جابيا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: فشل صفقة تعويض مرموش في فرانكفورت 40 دقيقة | المحترفون
قوائم أمم إفريقيا - ديانج وبيسوما على رأس اختيارات مالي النهائية 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - تغيير في قائمة نيجيريا بسبب الإصابة 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس مصر - تقرير غاني: غضب في بداية معسكر النجوم السوداء.. وغياب 3 لاعبين ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 3 الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف سام مرسي 4 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد