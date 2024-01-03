قوائم أمم إفريقيا - ديانج وبيسوما على رأس اختيارات مالي النهائية

أمم إفريقيا - تغيير في قائمة نيجيريا بسبب الإصابة

مانشستر يونايتد يرغب في تأجيل انضمام أونانا إلى الكاميرون في أمم إفريقيا

حوار في الجول – مهاجم نيجيريا لـ في الجول: هذا سبب تفوق مصر علينا.. وهؤلاء أفضل 5 فرق في إفريقيا