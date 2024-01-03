أمم إفريقيا - تغيير في قائمة نيجيريا بسبب الإصابة

أجرى منتخب نيجيريا تغييرا في قائمته النهائية لـ كأس أمم إفريقيا 2023 باستبعاد ويلفريد نديدي بسبب الإصابة.

الحسن يوسف النادي : رويال أنتويرب ويلفريد نديدي النادي : ليستر سيتي نيجيريا

لاعب وسط ليستر سيتي الإنجليزي سيعوضه الحسن يوسف لاعب وسط رويال أنتويرب البلجيكي.

وأشار بيان الاتحاد النيجيري إلى أن هناك آمل في إمكانية لحاق كيليتشي إيهانتشيو بقائمة المنتخب قبل بداية البطولة.

ويبدأ النسور الخضر بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المعسكر التحضيري للبطولة بحضور 17 لاعبا في أبو ظبي بالإمارات.

ومن المقرر أن تسافر البعثة إلى أبيدجان عاصمة كوت ديفوار يوم 10 يناير.

ويستعد منتخب نيجيريا لبدء مشواره يوم 14 يناير بلقاء غينيا الإستوائية في الرابعة عصرا.

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وبذلك أصبحت قائمة النسور الخضر والتي تضم 25 لاعبا:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي (تشيبا يونايتد) – فرانسيس أزوهو (أومونيا نيقوسيا القبرصي) – ليكي أوجو (إنييمبا)

الدفاع: ويليام تروست إيكونج )باوك اليوناني) – برايت صامويل (فنربخشة التركي) – أولا أينا (فولام الإنجليزي) – زايدو سانوسي (بورتو البرتغالي) – برونو أونيمايتشي (بوافيشتا البرتغالي) – سيمي أجاي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) – كالفين باسي (فولام الإنجليزي) – شيدوزي أوازيم (بوافيشتا البرتغالي) – كينيث أوميرو (قاسم باشا التركي)

الوسط: الحسن يوسف (رويال أنتويرب) – رافائيل أونيديكا (كلوب بروج البلجيكي) – جو أريبو (ساوثامبتون الإنجليزي) – فرانك أونيكا (برينتفورد الإنجليزي) – أليكس أيوبي (فولام الإنجليزي)

الهجوم: كليتشي أيهانتاتشيو (ليستر سيتي الإنجليزي) – صامويل شوكويزي (ميلان الإيطالي) – موسيس سيمون (نانت الفرنسي) – فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي) – أديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي) – فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن الألماني) – عمر صادق (ريال سوسيداد الإسباني) – أحمد موسى (سيفاس سبور التركي)

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الأولى التي تضم كوت ديفوار المستضيفة وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو.

ويبدأ النسور الخضر المشوار بلقاء غينيا الإستوائية يوم 14 يناير المقبل، يتبعها مواجهة كوت ديفوار يوم 18 يناير ثم غينيا بيساو يوم 22 يناير.

ويأمل منتخب نيجيريا تحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه في المشاركة رقم 20 بعدما حقق ألقاب 1980 و1994 و2013.