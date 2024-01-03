الشيبي: منتخب المغرب سيذهب إلى كوت ديفوار بهدف حصد اللقب

رفع محمد الشيبي لاعب بيراميدز ومنتخب المغرب راية التحدي قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وشدد على أن هدف فريقه هو حصد اللقب.

وكشف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن القائمة التي تضم 27 لاعبا يخوض بهم البطولة التي تبدأ في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل، بينهم الشيبي.

وقال الشيبي في تصريحات مصورة: "أنا سعيد جدا بهذا الاستدعاء. كنت أتمنى منذ وقت طويل أن تتاح لي هذه الفرصة".

وأضاف "أتمنى أن أكون عند حسن ظن المدرب وليد الركراكي وجميع المغاربة إن شاء الله".

وتابع "نعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وسنذهب إلى كوت ديفوار بهدف حصد اللقب، والعودة به إلى بلادنا".

من جهته، كشف الركراكي سبب تواجد محمد الشيبي لاعب بيراميدز في قائمة أسود الأطلس النهائية التي يدخل بها غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2023.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي: "أيوب العملود هو من كان في القائمة قبل محمد الشيبي، لكن مباراة الوداد أمام حسنية أكادير أظهرت أن العملود يعاني من إصابة سيغيب على إثرها لـ15 يوما على الأقل".

وأضاف "لدينا بالفعل الكثير من عدم اليقين بشأن جاهزية بعض اللاعبين، ولم أرد أن أحصل على المزيد. الشيبي يلعب في بيراميدز، نعرفه وهو بدوره يعرف إفريقيا".

وأكمل "بالأمس لم يكن الشيبي في القائمة، واليوم دخل فيها. تحدثت معه، إنه متحمس، إذا احتجنا له سيكون في المستوى، وأنا أؤمن بأن لديه المستوى للتواجد بالمنتخب".

ويتواجد المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة رفقة تنزانيا، الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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