تقرير: اتحاد جدة لن يواجه عوائق في تسجيل حجازي من جديد

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

عودة حجازي - اتحاد جدة

اقتربت إدارة شركة نادي اتحاد جدة من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تمكنها من تسجيل اللاعبين الجدد، المحليين والأجانب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح تقرير الرياضية أن النادي لا يواجه أي موانع مالية كبيرة، تعيقه من الحصول على الشهادة، إذ إن الإدارة التنفيذية، التي يقودها البرتغالي دومينجو سواريز دي أوليفيرا، استوفت كافة الشروط لنيلها.

وذكر التقرير وفقا لمصدر من داخل النادي أن رواتب اللاعبين سلمت بالكامل حتى نهاية ديسمبر 2023 دون تأخير، إضافة إلى رواتب العاملين والمدربين، مع عدم وجود أي قضايا خارجية على النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذه أبرز الشروط الكبيرة التي كانت تقف عائقًا في السابق أمام الأندية للحصول على الشهادة.

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وأفاد التقرير بأن الحصول على الشهادة من عدمه لن يمنع تسجيل أحمد حجازي في نظام رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والمشاركة محليًّا، في حال قرر النادي ذلك.

وذلك لأن اللاعب المصري سجّل رسميا في كشوفات الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، بينما تختصّ شهادة الكفاءة بتسجيل اللاعبين الجدد، الأجانب والمحليين.

حجازي العائد من إصابة الرباط الصليبي شارك مع فريقه في مباراتين بكأس العالم للأندية وقبلهما مباراة بدوري أبطال آسيا.

لكن حجازي لم يستطع المشاركة في أي مباريات بالدوري وذلك بسبب عدم تسجيله في قائمة النمور التي تلعب في منافسات الدوري السعودي.

فالفريق قرر عدم تسجيل الدولي المصري في قائمته التي دخل بها النصف الأول من الموسم بسبب إصابته القوية.

على أن يقوم بتسجيله في القائمة في النصف الثاني من الموسم عند فتح باب القيد.

وشارك حجازي - 32 عاما - في مباراة سبهان أصفهان بدوري أبطال آسيا، قبل أن يظهر ضد أوكلاند سيتي والأهلي بكأس العالم للأندية.

وذلك بسبب تسجيله في قائمة الفريق بالبطولتين.

ومن المرجح أن يعتمد روي فيتوريا مدرب مصر على حجازي لترميم دفاعاته قبل خوض بطولة أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

أحمد حجازي اتحاد جدة
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