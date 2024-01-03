تقرير أرجنتيني: كورينثيانز مهتم بضم فيرمينو

أظهر فريق كورينثيانز البرازيلي اهتماما بضم روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة السعودي.

ويعاني هداف ليفربول السابق من أزمة تهديفية بقميص الأهلي حيث سجل 3 أهداف في أول مباراة له مع الفريق ومن ثم صام عن التهديف في 17 مباراة متتالية.

وكشف تقرير لشبكة "TyC Sports" الأرجنتينية إن الفريق البرازيلي مهتم بضم المهاجم قبل بداية الموسم في 2024.

وأشار التقرير أن رحيل فيرمينو على الأهلي لن يكون سهلا لأن عقده ممتد حتى 2026 إلا أن النادي البرازيلي لن يستسلم وسيحاول بذل قصارى جهده لضمه.

وسبق أن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق: "عدم مشاركة فيرمينو بشكل أساسي ليس مؤشرا لرحيله كما يتردد. صحيح أنه لا يمر بأفضل حالاته، لكنه يتمرن جيدا ويملك عقلية مميزة".

وسبق أن ربطت صحيفة "الشرق الأوسط" نجم الأهلي بالانتقال لصفوف الفتح السعودي على سبيل الإعارة.

وأصبح البرازيلي ثاني لاعب يسجل هاتريك في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بعد عمر السومة لاعب أهلي جدة السابق في 2014.