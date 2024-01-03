الرياضية: النصر لا ينوي الاستغناء عن فوفانا

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

سيكو فوفانا

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي النصر لا ينوي الاستغناء عن لاعبه الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح التقرير أن اللاعب تلقى عدة عروض شفهية.

لكن مصدر من النادي فند للصحيفة السعودية الشكوك حول مستقبل اللاعب الإيفواري، مؤكدا بقاءه مع الأصفر، واستبعد رحيله خلال يناير.

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وترددت أنباء انتشرت حول استغناء النادي عن فوفانا، وتعويضه بلاعب أجنبي آخر.

فيما أفاد تقرير الرياضية أن إدارة النادي سعيدة بما قدمه سيكو خلال النصف الأول من الموسم الجاري، فضلا عن ارتياح اللاعب أيضا لوجوده مع النصر.

ويمثل فوفانا النصر منذ الصيف الماضي، ويرتبط معه بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

وشارك في 19 مباراة بالموسم الجاري بمختلف المسابقات؟

ويستعد فوفانا لخوض نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار.

النصر سيكو فوفانا
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