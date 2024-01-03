يد - مدرب مصر: أتمنى تواجد 15 محترفا في المنتخب.. والأحمر قد يتواجد في أمم إفريقيا

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

خوان كارلوس باستور

شدد خوان كارلوس باستور مدرب منتخب مصر لكرة اليد على أن هدفه مع منتخب مصر هو التنافس مع الفرق الأكبر في العالم.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية والتي تقام بالقاهرة بداية من يوم 17 يناير الجاري.

وقال باستور عبر القناة الأولى: "أتحدث مع أحمد الأحمر دائما، هو أسطورة وعندما تسأل عن كرة اليد في مصر سيذكر اسمه، قلت له إن هناك بعض اللاعبين الآخرين في مركزه ولكن أفضل على الأقل تواجده كبديل ولذلك سنضمه في قائمة الـ 35 وسيتواجد بسبب خبراته إذا حدث أي شيء طارئ".

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وتابع "الأفضل للمنتخب أن يتواجد اللاعبين في أفضل الدوريات وأتمنى أن يكون لدي 10 أو 15 لاعب في الدوريات الأقوى في أوروبا لأن الدوري المصري مباراة الأهلي والزمالك تكون هي الأكثر تنافسية ولكن في المباريات الأخرى لا تكون بنفس المستوى".

وشدد "تواجد حسن قداح لا يعتمد على جانب فني ولكنه رأي طبي وإذا لم يكتمل شفاؤه لن أتمكن من ضمه لقائمة كأس الأمم الإفريقية".

وكشف "هدفي مع منتخب مصر هو التتويج بكأس أمم إفريقيا والوصول لأولمبياد باريس 2024 ثم سنسعى أيضا للحصول على ميدالية ولكن سنفكر في خطوة تلو الخطوة".

وأضاف "في بطولة العالم هناك 4 فرق تبدو كأنها فوق جميع الفرق في المستوى ولذلك يجب أن تتغلب على فريق أو اثنين منهم لتواصل مشوارك في البطولة".

وأتم "لدينا جيل جيد من اللاعبين يمكنه إحراز تاريخ كبير وعلى الرغم من الإصابات سنواصل من أجل محاولة تحقيق اللقب والوصول للأولمبياد وسيكون لدينا وقت للتحضير لها ولدينا إيمان في إمكانياتنا على الفوز ضد أي فريق".

باستور سيقود مصر في بطولته الأولى منذ توليه مسؤولية تدريب المنتخب.

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