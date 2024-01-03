بسيوني يكشف حقيقة توقيع شحاتة لـ الزمالك

كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ طلائع الجيش حقيقة وجود عرض من الزمالك لضم محمد شحاتة لاعب وسط الفريق.

وارتبط اسم شحاتة لاعب منتخب مصر الأولمبي بالانضمام للأبيض حال حل أزمة إيقاف القيد في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال بسيوني عبر القناة الأولى: "انتقال محمد شحاتة إلى الزمالك؟ لم يصل أي عرض رسمي لأي لاعب في طلائع الجيش، وهو من اللاعبين الذي يمتلكون مستقبلا كبيرا".

وشدد "لم يصلنا عرضا رسميا للنظر فيه، ربما في بداية الموسم كان هناك حديث عنه وليس من الزمالك فقط بل أندية أخرى".

وأوضح ما يميز اللاعب قائلا: "مستقبله كبير، يملك من الإمكانيات الفنية الكثير ولديه حلول وقدرات عالية وسيفيد أي نادي، نريده أن يتميز مع الفريق أكثر ولن نتأخر عنه لأننا نقدره ونريد الأفضل له".

لاعب الوسط البالغ 23 عاما خاض حتى الآن 9 مباريات بعدد دقائق 182 في الدوري المصري.

وساهم في تأهل مصر لأولمبياد باريس 2024 بعد احتلال وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما أمام المغرب.

وكان شحاتة جدد تعاقده لـ 4 مواسم بحيث ينتهي في 2028 بقميص طلائع الجيش مطلع الموسم الجاري.

وعن المشاركة في كأس الرابطة أجاب قائلا: "كل الحظوظ متساوية للفوز بلقب كأس الرابطة، لماذا لا نتوج بالبطولة في غياب الأهلي والزمالك".

ويتواجد طلائع الجيش في المجموعة الثانية رفقة كل من: بيراميدز – فاركو - زد.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة في كأس الرابطة لربع النهائي في ظل إقامتها من 16 فريقا عقب اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة.