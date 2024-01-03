مواعيد مباريات الأربعاء 3 يناير - عودة ريال مدريد.. وكأس السوبر الفرنسي
الأربعاء، 03 يناير 2024 - 10:27
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني الممتاز ويعود ريال مدريد وجاره أتليتكو مدريد للظهور.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري الإسباني
غرناطة × قادش.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × ريال مايوركا.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
سيلتا فيجو × ريال بيتيس.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
جيرونا × أتليتكو مدريد.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان × تولوز.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
كأس إيطاليا
أتالانتا × ساسولو.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
روما × كريمونيسي.. 10:00 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
دوري المحترفين المصري
أسوان × طنطا.. 2:30 مساء.
مكادي × وادي دجلة.. 2:30 مساء.
لافيينا × أبو قير للأسمدة.. 2:30 مساء.
بترول أسيوط × مصر للمقاصة.. 2:30 مساء.
جمهورية شبين × بتروجت.. 2:30 مساء.
غزل المحلة × النصر للتعدين.. 5:00 مساء.
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