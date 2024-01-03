مواعيد مباريات الأربعاء 3 يناير - عودة ريال مدريد.. وكأس السوبر الفرنسي

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 10:27

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجير ولوكاس فاسكيز - ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

تستأنف اليوم الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني الممتاز ويعود ريال مدريد وجاره أتليتكو مدريد للظهور.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

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غرناطة × قادش.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × ريال مايوركا.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

سيلتا فيجو × ريال بيتيس.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

جيرونا × أتليتكو مدريد.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان × تولوز.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس إيطاليا

أتالانتا × ساسولو.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

روما × كريمونيسي.. 10:00 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري المحترفين المصري

أسوان × طنطا.. 2:30 مساء.

مكادي × وادي دجلة.. 2:30 مساء.

لافيينا × أبو قير للأسمدة.. 2:30 مساء.

بترول أسيوط × مصر للمقاصة.. 2:30 مساء.

جمهورية شبين × بتروجت.. 2:30 مساء.

غزل المحلة × النصر للتعدين.. 5:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني كأس إيطاليا مواعيد مباريات الأربعاء كأس السوبر الفرنسي
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