مواعيد مباريات الأربعاء 3 يناير - عودة ريال مدريد.. وكأس السوبر الفرنسي

تستأنف اليوم الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني الممتاز ويعود ريال مدريد وجاره أتليتكو مدريد للظهور.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

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