مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة اقتراب فرانكو فودا من تدريب الفريق

هل اقترب الألماني فرانكو فودا من تولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

وانتشرت في الساعات السابقة العديد من التقارير التي تشير إلى اقترب الألماني فرانكو فودا من تدريب الزمالك.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "فودا كان من ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الزمالك".

وأضاف "لكن هناك الآن العديد من الأسماء التي تسبقه في قائمة المرشحين لتدريب الأبيض".

وواصل "في الفترة المقبلة سيعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا من أجل تحديد مصير الجهاز الفني الحالي سواء بالاستمرار أو الرحيل، وفي حالة الاستقرار على مدرب أجنبي سيتم اختيار المدير الفني الأنسب من السير الذاتية المرشحة لنا".

ويتولى معتمد جمال تدريب الزمالك بشكل مؤقت، واستلم المهمة بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لخوض دورتين وديتين في الإمارات خلال فترة توقف الدوري أثناء إقامة بطولة أمم إفريقيا.