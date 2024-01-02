مانشستر يونايتد يرغب في تأجيل انضمام أونانا إلى الكاميرون في أمم إفريقيا

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 23:19

كتب : FilGoal

أندري أونانا

يتفاوض مانشستر يونايتد حاليا مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من أجل تأجيل انضمام حارسه أندري أونانا إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

وتم استدعاء أونانا لقائمة الكاميرون التي ستخوض البطولة ويجب على الأندية ترك اللاعبين بداية من الأول من شهر يناير الجاري يرحلون لبلادهم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها فإن يونايتد يرغب في تواجد أونانا في لقاء توتنام في الدوري الإنجليزي في الـ14 من شهر يناير الجاري على الرغم من أن الكاميرون ستخوض مباراة ضد غينيا في اليوم التالي.

أخبار متعلقة:
رومانو: سانشو يقترب من العودة إلى دورتموند أمم إفريقيا - بدون صلاح.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في استاد العاصمة الإدارية أمم إفريقيا - السنغال.. لا يزال الأسد جائعا

وحتى الآن لم يتلق يونايتد أي رد من قبل الاتحاد الكاميروني على طلبه.

وأوضح التقرير أن أونانا يتخوف من فقدان مركزه للحارس التركي ألتاي بايندير.

ويلعب منتخب الكاميرون في أمم إفريقيا في المجموعة الثانية بجوار كل من غينيا والسنغال وجامبيا.

أونانا الكاميرون مانشستر يونايتد أمم إفريقيا
نرشح لكم
رومانو: سانشو يقترب من العودة إلى دورتموند تقرير: مانشستر يونايتد وليفربول سيحاولان ضم كيميتش ليفربول يكشف لـ في الجول حقيقة إرسال مرافق مع صلاح في أمم إفريقيا أورنيستين: مانشستر يونايتد قرر إنهاء إعارة ريجيلون لاعب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح سوبوسلاي ينضم لقائمة مصابي ليفربول فودين ينافس ألفاريز وبرناردو على جائزة لاعب الشهر في سيتي صلاح: هذه أسباب إهدار ركلة الجزاء أمام نيوكاسل وتغيير الحذاء
أخر الأخبار
مانشستر يونايتد يرغب في تأجيل انضمام أونانا إلى الكاميرون في أمم إفريقيا 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: سانشو يقترب من العودة إلى دورتموند ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - منتخب مصر يتخطى الإمارات ويتأهل لنهائي البطولة العربية ساعة | كرة سلة
أمم إفريقيا - بدون صلاح.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في استاد العاصمة الإدارية ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - السنغال.. لا يزال الأسد جائعا ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – مفاوضات متقدمة من الزمالك مع أتشيمبونج لحل أزمة إيقاف القيد ساعة | الكرة المصرية
تقرير: مانشستر يونايتد وليفربول سيحاولان ضم كيميتش ساعة | ميركاتو
10 إنذارات و3 طرد.. رايو فايكانو يهزم خيتافي في مباراة بطابع المصارعة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 3 الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف سام مرسي 4 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد