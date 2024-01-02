مانشستر يونايتد يرغب في تأجيل انضمام أونانا إلى الكاميرون في أمم إفريقيا

يتفاوض مانشستر يونايتد حاليا مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من أجل تأجيل انضمام حارسه أندري أونانا إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

وتم استدعاء أونانا لقائمة الكاميرون التي ستخوض البطولة ويجب على الأندية ترك اللاعبين بداية من الأول من شهر يناير الجاري يرحلون لبلادهم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها فإن يونايتد يرغب في تواجد أونانا في لقاء توتنام في الدوري الإنجليزي في الـ14 من شهر يناير الجاري على الرغم من أن الكاميرون ستخوض مباراة ضد غينيا في اليوم التالي.

وحتى الآن لم يتلق يونايتد أي رد من قبل الاتحاد الكاميروني على طلبه.

وأوضح التقرير أن أونانا يتخوف من فقدان مركزه للحارس التركي ألتاي بايندير.

ويلعب منتخب الكاميرون في أمم إفريقيا في المجموعة الثانية بجوار كل من غينيا والسنغال وجامبيا.