كرة سلة - منتخب مصر يتخطى الإمارات ويتأهل لنهائي البطولة العربية

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 22:35

كتب : محمد سمير

منتخب مصر ضد الإمارات - كرة سلة

حسم منتخب مصر لرجال كرة السلة تأهله إلى نهائي البطولة العربية للأندية والمقامة بالقاهرة.

وتغلب منتخب مصر على الإمارات في نصف النهائي بنتيجة 114-78.

وصعد الفراعنة لمواجهة ليبيا في المباراة النهائية.

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وتختتم منافسات البطولة يوم الأربعاء عندما يقام النهائي في السادسة والنصف مساء.

وكان منتخب ليبيا قد أقصى تونس في مفاجأة بنصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 70-64.

ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

وكانت آخر تتويجات المنتخب المصري بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر.

بينما حقق بعدها منتخب السعودية لقب عام 2018 ثم لبنان عام 2022.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

عمرو الجندي - أحمد عادل دولا - كريم حاتم - إيهاب أمين - يوسف شحاتة - عمرو زهران - أحمد ياسر ريحان - عمر هشام - أحمد ياسر مودي - أنس أسامة - علي أحمد - عمر طارق - خالد عبد الناصر - هيثم كمال.

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