أمم إفريقيا - بدون صلاح.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في استاد العاصمة الإدارية

خاض منتخب مصر مرانه الأول في معسكره المغلق استعاداد لخوض كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأدى منتخب مصر مرانه الأول بحضور جميع اللاعبين في انتظار وصول محمد صلاح نجم ليفربول.

وأدى منتخب مصر مرانه على استاد مصر في المدينة الأولمبية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي المران أدى الثلاثي محمد الشناوي وأحمد الشناوي، وأسامة جلال تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

ويقام معسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، يتخلله مباراة ودية يوم 7 يناير ضد تنزانيا.

بعدها يسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير، ليشارك في البطولة التي تنطلق يوم 13 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يخضع باقي اللاعبين والمحترفين للفحوصات الطبية بعد انضمامهم للمنتخب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب غانا وكاب فيردي وموزمبيق.