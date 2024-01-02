خبر في الجول – مفاوضات متقدمة من الزمالك مع أتشيمبونج لحل أزمة إيقاف القيد

وصلت مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب النيجيري بنجامين أتشيمبونج إلى مراحل متقدمة من أجل حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن مفاوضات الزمالك مع أتشيمبونج تسير بشكل جيد والأزمة في طريقها للحل.

وأن الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع أتشيمبونج بعد التواصل بين الطرفين على جدولة المستحقات المالية المتأخرة.

على أن يتم حسم الأمور بشكل تام خلال الساعات المقبلة.

وبسبب مستحقات أتشيمبونج المالية المتأخرة لدى الزمالك أصبح النادي الأبيض ممنوعا من قيد اللاعبين لحين السداد.

بالإضافة إلى سداد غرامة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بانتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وكان الزمالك قد غُرم مليون و200 ألف دولار لصالح اللاعب، وتقدم النادي بطعن ضد قرار لجنة فض المنازعات في فيفا، وحددت المحكمة الرياضية الدولية يوم 7 أكتوبر المقبل للنظر في القضية، قبل الوصول للحل الودي.

وقدم المهاجم البالغ عمره 30 عاما أداء طيبا مع الداخلية وتعاقد معه الزمالك في صيف 2017 لكن بعد نصف موسم رحل إلى بتروجت.

وانتقل أتشيمبونج إلى الشمال القطري في سبتمبر 2018.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.