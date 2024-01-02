تقرير: مانشستر يونايتد وليفربول سيحاولان ضم كيميتش

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

أصبح مانشستر يونايتد وليفربول في مقدمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الشكوك تحوم حول مستقبل كيميتش مع بايرن ميونيخ، وذلك بعدما دخل آخر موسم ونصف في تعاقده مع النادي الألماني.

ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل كيميتش مع بايرن ميونيخ، في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة اللاعب في الرحيل.

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وأمضى كيميتش البالغ من العمر 28 عاما 9 سنوات مع بايرن ميونيخ.

ومن غير المرجح رحيل كيميتش عن بايرن في يناير الحالي، ولذلك سيحاول مانشستر يونايتد وليفربول ضم اللاعب في الصيف المقبل.

ويعتبر كيميتش أحد أهم اللاعبين في بايرن ميونيخ، وبدأ الموسم الحالي أساسيا في 20 مباراة مع الفريق البافاري.

وفاز كيميتش مع بايرن ميونيخ بالدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الإسباني 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة، والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

ويسعى مانشستر يونايتد لضم لاعب وسط في ظل ظهور الفريق بمستوى متواضع الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بايرن ميونيخ ليفربول
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