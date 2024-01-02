10 إنذارات و3 طرد.. رايو فايكانو يهزم خيتافي في مباراة بطابع المصارعة

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

خيتافي

فاز رايو فايكانو على مضيفه خيتافي بهدفين دون رد في مباراة أشبه بالمصارعة جمعتهما ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت 10 إنذارات و3 حالات طرد بينها 2 بشكل مباشر.

وكانت كل حالات الطرد من نصيب لاعبي خيتافي.

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وتوقف رصيد خيتافي عند النقطة 26 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما رفع فايكانو رصيده إلى النقطة 23 في المركز 11.

وحصل على إنذارات من فريق رايو فايكانو كل من ألفونسو إسبينو وكيكي بيريز وباثي سيس.

على الجانب آخر كان لفريق خيتافي النصيب الأكبر من الإنذارات وحصل عليها كل من، داكونام ديني وخوانمي لاتاسا الذي حصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 40 وخرج من المباراة مطرودا.

كذلك حصل ماسون جرينوود لاعب خيتافي المعار له من مانشستر يونايتد على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 51.

وحصل خايمي ماتا على إنذار وأيضا داميان سواريز، والذي حصل بعد ذلك على الإنذار الثاني وقت خروجه من الملعب.

وكان آخر لاعبي خيتافي الذي يحصل على بطاقة صفراء هو عمر الدريتي.

خيتافي الدوري الإسباني رايو فايكانو ماسون جرينوود
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