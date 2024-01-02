الشناوي يتحرك لتلبية طلب الطفل الفلسطيني علي إسماعيل

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

بدأ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر التحرك لتلبية طلب الطفل الفلسطيني علي إسماعيل.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتواصل الشناوي مع الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق المقرب من الطفل علي لتلبية طلبه.

وتعرض الطفل الفلسطيني لإصابة بحروق نتيجة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

أخبار متعلقة:
مروان عطية: فضلت عرض الأهلي على الزمالك وبيراميدز.. وتأثرت نفسيا بعد وفاة والدي إمام عاشور: أنا من اتخذ قرار الانضمام لـ الأهلي.. وبداية علاقي مع كهربا كانت في القمة رسالة من حسين الشحات لجماهير الأهلي في فلسطين

وخلال حديث تليفزيوني أعرب علي عن حبه للنادي الأهلي وأن قدوته محمد الشناوي وكان حلمه القدوم إلى مصر يوما ما لزيارة النادي ومقابلة الشناوي والحصول على قفازاته.

ورد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي عبر حسابه الشخصي كالآتي: "يا علي صوتك وصل، قميص وقفازات الأهلي موقعين من محمد الشناوي واللاعبين، ستكون عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني".

وتابع "إن شاء الله تخف، وسأسعى للحصول على موافقة لقدومك إلى مصر لاستكمال علاجك وزيارة النادي الأهلي".

واختتم الجارحي تصريحاته "تمسك بأحلامك كما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك، نحن دائما معك".

كما أعلن الأهلي أن رسالة الطفل وصلت وسيبدأ النادي إجراءات التحرك لتلبية طلباته.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.

الأهلي محمد الشناوي
نرشح لكم
بعد زيادة عدد الفرق المشاركة.. رباعي مصري في بطولة كأس زد الدولية قفة: لم أتحدث مع وكيلي حول الرحيل في يناير.. وتلقيت عرضا من الزمالك في بداية الموسم كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف نسخة 1998 جيدا؟ أمم إفريقيا – كيف ومتى تنتهي "علمنا الكورة من جديد" في مصر عضو مجلس المصري يكشف أسباب اشتباك جماهير فريقه مع الإسماعيلي مروان عطية: فضلت عرض الأهلي على الزمالك وبيراميدز.. وتأثرت نفسيا بعد وفاة والدي إمام عاشور: أنا من اتخذ قرار الانضمام لـ الأهلي.. وبداية علاقي مع كهربا كانت في القمة أحمد دياب: خلال 72 ساعة ستصدر عقوبات مواجهة المصري والإسماعيلي.. ولن نتراجع للخلف
أخر الأخبار
كرة طائرة - بعد مفاوضات القطبين.. في الجول يكشف رغبة ندى حمدي والموقف الحالي ساعة | كرة طائرة
حوار في الجول – مهاجم نيجيريا لـ في الجول: هذا سبب تفوق مصر علينا.. وهؤلاء أفضل 5 فرق في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف إحصائيات منتخب مصر في البطولة؟ ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - شيفا نزيجو.. قصة لن تود أن تتخيلها ساعة | الكرة الإفريقية
الشناوي يتحرك لتلبية طلب الطفل الفلسطيني علي إسماعيل ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - تعادل الحدود مع بروكسي.. وانتصار السكة الحديد 2 ساعة | القسم الثاني
ليفربول يكشف لـ في الجول حقيقة إرسال مرافق مع صلاح في أمم إفريقيا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيان من الاتحاد التركي بشأن مباراة السوبر في السعودية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 3 الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف سام مرسي 4 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد