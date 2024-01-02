الشناوي يتحرك لتلبية طلب الطفل الفلسطيني علي إسماعيل

بدأ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر التحرك لتلبية طلب الطفل الفلسطيني علي إسماعيل.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وتواصل الشناوي مع الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق المقرب من الطفل علي لتلبية طلبه.

وتعرض الطفل الفلسطيني لإصابة بحروق نتيجة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وخلال حديث تليفزيوني أعرب علي عن حبه للنادي الأهلي وأن قدوته محمد الشناوي وكان حلمه القدوم إلى مصر يوما ما لزيارة النادي ومقابلة الشناوي والحصول على قفازاته.

ورد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي عبر حسابه الشخصي كالآتي: "يا علي صوتك وصل، قميص وقفازات الأهلي موقعين من محمد الشناوي واللاعبين، ستكون عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني".

وتابع "إن شاء الله تخف، وسأسعى للحصول على موافقة لقدومك إلى مصر لاستكمال علاجك وزيارة النادي الأهلي".

واختتم الجارحي تصريحاته "تمسك بأحلامك كما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك، نحن دائما معك".

كما أعلن الأهلي أن رسالة الطفل وصلت وسيبدأ النادي إجراءات التحرك لتلبية طلباته.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.