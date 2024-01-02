دوري المحترفين - تعادل الحدود مع بروكسي.. وانتصار السكة الحديد

تعادل فريق حرس الحدود أمام بروكسي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين المصري.

وأقيمت اليوم الثلاثاء أربع مباريات ضمن منافسات الجولة 15 من دوري المحترفين.

وتعادل حرس الحدود أمام بروكسي بهدف لكل منهما، إذ سجل عمر رجب لحدود بينما سجل حسام بركات لبروكسي.

ونجح السكة الحديد في تحقيق الانتصار خارج ملعبه أمام وي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل لفريق السكة الحديد كل من محمود عبد العاطي وباسم عادل من ركلة جزاء، كما أحرز محمد عصام هدفين.

وأحرز لفريق وي كل من حسام أحمد وياسر زحلق.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة القناة أمام راية.

وأخيرا تغلب دكرنس على فريق النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل لدكرنس كل من محمد رضا وأحمد حسني وهدف ذاتي، بينما للنجوم أحرز كل من مصطفى جميل وأحمد علي.

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن بتروجت المتصدر.

أما السكة الحديد فصعد للمركز الرابع برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن وادي دجلة صاحب المركز الثالث.

وتستأنف مباريات الجولة غدا الأربعاء كالآتي:

جمهورية شبين × بتروجت

بترول أسيوط × مصر للمقاصة

لافيينا × أبو قير

مكادي × وادي دجلة

أسوان × طنطا

غزل المحلة × النصر للتعدين