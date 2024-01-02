ليفربول يكشف لـ في الجول حقيقة إرسال مرافق مع صلاح في أمم إفريقيا

ينضم محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر يوم الخميس 4 يناير الجاري استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وكان صلاح قد تألق مع ليفربول أمام نيوكاسل في آخر مبارياته قبل الانضمام إلى أمم إفريقيا بتسجيل هدفين وصناعة هدف في فوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكشفت كيت طومسون المسؤولة الإعلامية لنادي ليفربول لـ FilGoal.com: "صلاح سيسافر بمفرده لمعسكر منتخب مصر".

وأوضحت "لن يتواجد أي فرد من طاقم نادي ليفربول معه في كأس الأمم الإفريقية المقبلة".

واختتمت كيت تصريحاتها "لا يرافق موظفو نادي ليفربول اللاعبين في الواجب الدولي، وهذا ما سيحدث في أمم إفريقيا".

وترك صلاح الدوري الإنجليزي قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر وهو على قمة ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفا بالتساوي مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.

وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه منتخب غانا في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 22 يناير.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في دور المجموعات في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ضمت 27 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد أبو جبل (البنك الأهلي)- محمد صبحي (الزمالك)

في الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- محمد عبد المنعم (الأهلي)- علي جبر (بيراميدز)- أسامة جلال (بيراميدز)- أحمد سامي (بيراميدز)- محمد هاني (الأهلي)- عمر كمال (مودرن فيوتشر)- أحمد فتوح (الزمالك)- محمد حمدي (بيراميدز)

في الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)- إمام عاشور (الأهلي)- محمد النني (أرسنال الإنجليزي)- مروان عطية (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)- أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)- محمود حمادة (المصري)

في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- مصطفى فتحي (بيراميدز)- محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)- عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي)- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)- أحمد حسن "كوكا" (بنديك سبور التركي)