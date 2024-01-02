26 لاعبا في اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر.. وموعد انضمام صلاح

شهد معسكر منتخب مصر لكرة القدم انضمام 26 لاعبا في يومه الأول.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ويخوض منتخب مصر أولى تدريباته مساء اليوم الثلاثاء باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك في استعداد المنتخب لخوض منافسات أمم إفريقيا 2024 والمقرر إقامتها بكوت ديفوار بداية من 13 يناير الجاري.

ويقام معسكر منتخب مصر في الفترة من 2 إلى 9 يناير بالعاصمة الإدارية الجديدة يتخلله مباراة ودية 7 يناير أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولي.

وانضم جميع لاعبي قائمة منتخب مصر إلى معسكر الفريق باستثناء محمد صلاح الذي خاض مواجهة أمس الإثنين مع ليفربول.

وعلم FilGoal.com أن صلاح سينضم إلى معسكر المنتخب يوم الخميس الموافق 4 يناير الجاري.

وكان صلاح قد تألق مع ليفربول أمام نيوكاسل في آخر مبارياته قبل الانضمام إلى أمم إفريقيا بتسجيل هدفين وصناعة هدف في فوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وترك صلاح الدوري الإنجليزي قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر وهو على قمة ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفا بالتساوي مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ضمت 27 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد أبو جبل (البنك الأهلي)- محمد صبحي (الزمالك)

في الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- محمد عبد المنعم (الأهلي)- علي جبر (بيراميدز)- أسامة جلال (بيراميدز)- أحمد سامي (بيراميدز)- محمد هاني (الأهلي)- عمر كمال (مودرن فيوتشر)- أحمد فتوح (الزمالك)- محمد حمدي (بيراميدز)

في الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)- إمام عاشور (الأهلي)- محمد النني (أرسنال الإنجليزي)- مروان عطية (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)- أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)- محمود حمادة (المصري)

في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- مصطفى فتحي (بيراميدز)- محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)- عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي)- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)- أحمد حسن "كوكا" (بنديك سبور التركي)

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.

وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه منتخب غانا في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 22 يناير.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في دور المجموعات في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.