بعد زيادة عدد الفرق المشاركة.. رباعي مصري في بطولة كأس زد الدولية

يشارك أربعة فرق مصرية في منافسات كأس زد الدولية للناشئين مواليد 2009.

وتقام البطولة خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري على ملاعب نادي زد بالقاهرة الجديدة.

ويشارك الرباعي المصري، الزمالك وزد والمقاولون العرب وبيراميدز من مصر في البطولة.

بينما من أوروبا يشارك الرباعي أستون فيلا الإنجليزي وفيتوريا البرتغالي وجالاتاسراي التركي، وبراجا البرتغالي.

وتم تقسيم الفرق المشاركة ببطولة كأس زد الدولية إلى مجموعتين، وأسفرت القرعة عن الآتي:

المجموعة الأولى: الزمالك - بيراميدز - أستون فيلا - فيتوريا.

المجموعة الثانية: زد - المقاولون العرب - جالاتا سراي - براجا.

وتقام منافسات الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب، وسيحصل البطل على كأس البطولة بجانب منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة ويتم تحديدهم من جانب نقاد رياضيين.

وتأتي إقامة النسخة الحالية بعد نجاح النسخة السابقة والتي أقامها نادي زد في العام الماضي.