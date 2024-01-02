قائمة ريال مدريد - عودة الثلاثي المصاب.. واستمرار غياب كامافينجا ضد مايوركا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا غدا الأربعاء.

ويلعب ريال مدريد مع مايوركا على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة عودة ثلاثي الفريق المتعافي من الإصابة، داني كارباخال وفينيسيوس وأردا جولير، بينما يستمر غياب إدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين – كيبا أريزابالاجا – فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – كاريو.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولير – نيكو باز.

الهجوم: فينسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني.