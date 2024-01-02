قفة: لم أتحدث مع وكيلي حول الرحيل في يناير.. وتلقيت عرضا من الزمالك في بداية الموسم

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 16:03

كتب : FilGoal

أحمد أمين قفة يحتفل بهدف إنبي في المصري

الزمالك إنبي أحمد أمين قفة
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