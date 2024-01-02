قفة: لم أتحدث مع وكيلي حول الرحيل في يناير.. وتلقيت عرضا من الزمالك في بداية الموسم

خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع الجونة لإمكانية قطع إعارة لاعبه في يناير

مروان عطية: فضلت عرض الأهلي على الزمالك وبيراميدز.. وتأثرت نفسيا بعد وفاة والدي

إمام عاشور: أنا من اتخذ قرار الانضمام لـ الأهلي.. وبداية علاقي مع كهربا كانت في القمة