خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع الجونة لإمكانية قطع إعارة لاعبه في يناير

يفكر الزمالك في قطع إعارة لاعبه أحمد محمود المعار للجونة خلال شهر يناير الحالي.

ويقضي محمود الموسم الحالي معارا من الزمالك للجونة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد تواصل مع الجونة لبحث إمكانية قطع إعارة اللاعب خلال الشهر الجاري.

اللاعب لديه الرغبة في العودة للزمالك ولكن في حالة توصل الناديان لاتفاق.

وشارك صاحب الـ 21 عاما مع الجونة منذ بداية الموسم الحالي في 8 مباريات تمكن خلالها من صنع هدف وحيد.

وكان محمود قد قضى الموسم الماضي معارا لفاركو وشارك خلاله في مباراة واحدة.