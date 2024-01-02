كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف هدافي مصر السابقين في البطولة جيدا؟
الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 15:27
كتب : FilGoal
تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، فهل تعرف أبرز المعلومات عن النسخ السابقة من البطولة؟
حسنا اختبر نفسك ومعلوماتك هدافي مصر في كأس الأمم الإفريقية، ونافس أصدقائك.
وأخبرنا بنتيجتك في التعليقات.
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