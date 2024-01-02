مؤتمر أنشيلوتي: لن نتعاقد مع مدافع في الوقت الحالي.. وهذا موقف الثلاثي المصاب

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على عودة ثلاثي الفريق داني كارباخال وفينيسيوس جونيور وأردا جولير من الإصابة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أريد أن أبدأ هذا الجزء من الموسم بطريقة جيدة، وبالفعل لدينا أخبار سعيدة بعودة كارباخال وأردا جولير وفينيسيوس للتدريبات، بينما سيعود ميندي وكامافينجا الأسبوع المقبل".

واستمر "سعيد جدا بتجديد تعاقدي مع ريال مدريد، الأمر كان بسيطا وسريعا".

وتابع "في الوقت الحالي لن نتعاقد مع مدافع جديد، لدينا إثنين من المدافعين مصابين ولكن لدينا إثنين آخرين نثق بهما وهما روديجير وناتشو مع إمكانية لعب تشواميني وكارباخال في أوقات الضرورة".

وواصل "لم أتخذ قراري بشأن حارس المرمى الأساسي بعد لأن كلاهما يقدم مستوى الثنائي يضعني في حيرة ولكن في كل مباراة سأختار الحارس الذي سيعطيني الثقة الأكبر".

وشدد "فلورنتينو بيريز لم يتغير منذ 2013، دوافعه وحبه للنادي ولدا منذ أن كان صغيرا ومسيرته مع النادي رائعة، لديه خطط رائعة لمستقبل النادي ولهذا أنا أعتبره في أيد أمينة".

وعن احتمال أن يكون عقده مع ريال مدريد هو الأخير في مسيرته قال: "سأعطي التأكيد حول ذلك الأمر عندما ينتهي عقدي لا أعرف، ربما سأستمر هنا بعد 2026، قد تكون هي السنة الأخيرة في مسيرتي أو لا ولكن أنا أريد الاستمرار كمدرب وأعمل في 2027 و2028 وأنا أحب ريال مدريد وأتمنى الاستمرار".

وعن شائعات تدريبه للبرازيل قال: "الجميع يعرف إنني تواصلت مع رئيس الاتحاد البرازيلي السابق وأريد أن أشكره حول اهتمامه ولكن الأمر كان يعتمد على موقفي مع ريال مدريد وفي النهاية الأمر سار كما أردت وهو الاستمرار هنا".

وأكمل "التعاقد مع مبابي؟ لن أتحدث عن هذا الأمر".

وأردف "كيبا كان يعاني من نزلة برد منعته عن التدريب خلال الأيام الماضية لذلك سيلعب لونين غدا ضد مايوركا".

وأضاف "جولير لم يعد مصابا وكارباخال سيلعب من بداية المباراة، بينما لم أقرر مصير فينيسيوس، سأتحدث معه أولا ومع أطباء النادي لكنه أظهر أن حالته جيدة خلال التدريبات".

وأتم "أهم شيء بالنسبة لأردا جولير هو إنه بخير وخطوة بعد خطوة سيستعيد مستواه ويجب أن نفكر في عدم التسرع لأنه صغير جدا وسيحظى بكل الوقت ليلعب مع الفريق في المستقبل، إذا استطعت أن أعطيع بعض الدقائق غدا سأفعلها وإن لم أتمكن من ذلك سيلعب في مباراة أخرى".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 42 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني.