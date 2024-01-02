موهبة الجزائر يغيب عن لقاء أنجولا في أمم إفريقيا

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 14:29

كتب : FilGoal

مصر ضد الجزائر

سيفتقد منتخب الجزائر خدمات لاعبه الموهوب محمد الأمين عمورة في مباراته الافتتاحية بكأس أمم إفريقيا، حسبما ذكرت جريدة الشروق الجزائرية.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري.

ويغيب عمورة عن لقاء الجزائر ضد أنجولا ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات يوم 15 يناير بسبب الإيقاف.

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فقد تلقى لاعب سان جيلواز البلجيكي بطاقتَين صفراوَين في تصفيات الأمم الإفريقية، وذلك أمام منتخب تنزانيا في الجولتَين الثانية والسّادسة ليحرم من المشاركة في أول مباراة بِالنهائيات وفقا للوائح المنافسة.

وأكد جمال بلماضي مدرب الجزائر ذلك في تصريحات للصحفيين عند وصوله إلى توجو لخوض معسكر تدريبي.

ويمكن لعمورة المشاركة في الجولة الثانية أمام بوركينا فاسو، يوم 20 يناير.

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ووصل منتخب الجزائر يوم الاثنين إلى توجو لخوض معسكر استعدادي للبطولة.

بعده سيطير الخضر إلى كوت ديفوار، لخوض منافسات البطولة الإفريقية.

وعاد إسماعيل بن ناصر لقيادة خط وسط منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023 بعد تعافيه من الإصابة.

وأعلن جمال بلماضي قائد الأفناك المشاركة في أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار في يناير وفبراير 2024.

وشارك بن ناصر مؤخرا مع ميلان الإيطالي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

وضمت القائمة 26 لاعبا من بينهم يوسف عطال الذي يعاني من الإيقاف في نيس الفرنسي بسبب دعم القضية الفلسطينية.

وعاد أيضا رايس مبولحي وزين الدين بلعيد لقائمة جمال بلماضي، وغاب أندي ديلور مهاجم أم صلال القطري وسعيد بن رحمة جناح وست هام الإنجليزي، بالإضافة لـ آدم زرقان وبد الدين بوعناني ومحمد بشير بلومي.

وتواجد الهداف التاريخي إسلام سليماني مهاجم كوريتيبا البرازيلي في القائمة، وهو اللاعب الوحيد في البطولة الذي يلعب لفريق في قارة أمريكا الجنوبية.

وبطبيعة الحال يتواجد رياض محرز جناح أهلي جدة وبغداد بونجاح مهاجم السد ويوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر، بالإضافة للعناصر الأساسية للمنتخب.

وجاءت قائمة الجزائر:

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – رايس مبولحي (شباب بلوزداد) – أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر).

الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي) – كيفين جيتون (ميتز الفرنسي) – ريان أيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – أحمد توبة (ليتشي الإيطالي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة).

الوسط: نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) – سفيان فيجولي (فاتح كاراجمروك التركي) – حسام عوار (روما الإيطالي) – فارس شايبي (إينتراخت فرانكفورت الألماني) - رامز زروقي (فينيورد الهولندي) - هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي).

الهجوم: رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – آدم وناس (ليل الفرنسي) – محمد عمورة (يونيون سان جيلواز البلجيكي) – يوسف بلايلي (مولودية الجزائر) – بغداد بونجاح (السد القطري) – إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي).

محمد الأمين عمورة الجزائر أمم إفريقيا
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