مارسيليا ينفي إمكانية انتقال أوناحي للدوري السعودي

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 14:12

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - مارسيليا ضد نانت

أكد فرانكي توردي مسئول الاتصال بنادي مارسيليا أن فريقه لا يرغب في التخلي عن لاعبه المغربي عز الدين أوناحي هذا الشتاء.

وترددت أنباء من جانب الصحف الفرنسية، بشأن إمكانية رحيل عز الدين أوناحي لاعب الفريق إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال توردي في تصريحات لجريدة اليوم السعودية: "نادي مارسيليا لا يعلق على مثل هذه الشائعات التي صدرت خلال الفترة الماضية".

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وأضاف "ما أستطيع تأكيده أن عز الدين أوناحي مستمر مع نادي مارسيليا خلال الفترة المقبلة، والتقارير التي صدرت خلال الفترة الأخيرة بشأن وصول عرض للنادي من جانب أندية الدوري السعودي أمر غير صحيح".

وكانت صحيفة leo sport الفرنسية، قد أكدت خلال الفترة الماضية على وجود رغبة من جانب أندية الشباب واتحاد جدة في الحصول على خدمات أوناحي من نادي مارسيليا الفرنسي في يناير الجاري.

في موسمه الأول، شارك عز الدين مع مارسليا في 17 مباراة.

وسجل الدولي المغربي هدفين مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.

عز الدين أوناحي مارسيليا الدوري السعودي
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