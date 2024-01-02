خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم لاعب طنطا

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 13:42

كتب : عمرو نبيل

محمد عاطف - طنطا

أرسل نادي البنك الأهلي عرضا لطنطا لضم لاعبه محمد عاطف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي معجب بما يقدمه اللاعب في دوري المحترفين هذا الموسم لذلك أرسل فاكس لطنطا ليعرف مطالبه المادية لترك اللاعب.

وينتظر البنك الأهلي رد طنطا والكشف عن طلباته المادية للتفاوض حول ضم اللاعب خلال الأيام المقبلة.

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وشارك عاطف مع طنطا في 5 مباريات منذ بداية الموسم سجل خلالها 5 أهداف.

ويحتل طنطا حاليا المركز الـ 11 في جدول ترتيب دوري المحترفين.

البنك الأهلي يحتل المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.

وحقق الفريق الفوز في مباراته الأخيرة على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل محمود قاعود ثلاثية البنك الأهلي في مرمى المقاولون.

محمد عاطف طنطا البنك الأهلي
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