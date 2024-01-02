استبعاد 7 لاعبين.. القائمة النهائية للسعودية للمشاركة في كأس آسيا

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 12:09

كتب : FilGoal

السعودية

أعلن روبيرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية قائمة فريقه النهائية التي ستخوض بطولة كأس آسيا.

وتقام البطولة في قطر بداية من يوم 11 يناير الجاري.

وشهدت القائمة استبعاد 7 لاعبين من القائمة المبدئية التي كانت قد أعلنت منذ أيام.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: نواف العقيدي (النصر) - راغد نجار (النصر) - أحمد الكسار (الفيحاء).

الدفاع: حسن قادش (اتحاد جدة) - علي البليهي (الهلال) - عون السلولي (التعاون) - حسان التمباكتي (الهلال) - علي لاجامي (النصر) - سعود عبد الحميد (الهلال) - ناصر الدوسري (الهلال).

الوسط: عبد الله الخيبري (النصر) - مختار علي (الفتح) - عبد الإله المالكي (الهلال) - عيد المولد (الأخدود) - فواز الصقور (الشباب) - عباس الحسن (الفتح) - محمد كنو (الهلال) - سامي النجعي (النصر).

الهجوم: سالم الدوسري (الهلال) - فيصل الغامدي (الاتحاد) - عبد الرحمن غريب (النصر) - أيمن يحيى (النصر) - فهد المولد (الشباب) - عبد الله رديف (الشباب) - فيراس البريكان (الأهلي) - صالح الشهري (الهلال).

ويقع منتخب السعودية في المجموعة السادسة بجانب كل من تايلاند وكيرجستان وعمان.

كأس آسيا السعودية
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