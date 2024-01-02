استبعاد 7 لاعبين.. القائمة النهائية للسعودية للمشاركة في كأس آسيا

أعلن روبيرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية قائمة فريقه النهائية التي ستخوض بطولة كأس آسيا.

وتقام البطولة في قطر بداية من يوم 11 يناير الجاري.

وشهدت القائمة استبعاد 7 لاعبين من القائمة المبدئية التي كانت قد أعلنت منذ أيام.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: نواف العقيدي (النصر) - راغد نجار (النصر) - أحمد الكسار (الفيحاء).

الدفاع: حسن قادش (اتحاد جدة) - علي البليهي (الهلال) - عون السلولي (التعاون) - حسان التمباكتي (الهلال) - علي لاجامي (النصر) - سعود عبد الحميد (الهلال) - ناصر الدوسري (الهلال).

الوسط: عبد الله الخيبري (النصر) - مختار علي (الفتح) - عبد الإله المالكي (الهلال) - عيد المولد (الأخدود) - فواز الصقور (الشباب) - عباس الحسن (الفتح) - محمد كنو (الهلال) - سامي النجعي (النصر).

الهجوم: سالم الدوسري (الهلال) - فيصل الغامدي (الاتحاد) - عبد الرحمن غريب (النصر) - أيمن يحيى (النصر) - فهد المولد (الشباب) - عبد الله رديف (الشباب) - فيراس البريكان (الأهلي) - صالح الشهري (الهلال).

ويقع منتخب السعودية في المجموعة السادسة بجانب كل من تايلاند وكيرجستان وعمان.