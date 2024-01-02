الرجاء المغربي يكشف رغبته في ضم حمد الله

كشف نادي الرجاء المغربي رغبته في ضم عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

عقد المهاجم المغربي مع النمور يمتد إلى صيف 2025.

وقال محمد بودريقة رئيس الرجاء المغربي في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "نريد التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله، نتفاوض حاليا مع وكيل أعماله الذي سيخاطب إدارة اتحاد جدة والمهاجم لمعرفة قرارهما حيال إتمام الصفقة".

وأضاف "قد لا نستطيع شراء عقد حمد الله من اتحاد جدة بسبب القيمة المالية، لكننا سنطرح فكرة استعارته، أو عقد صفقة تبادلية يختار من خلالها الفريق السعودي اللاعب الذي يرغب في ضمه من الرجاء".

ولم يغفل رئيس النادي المغربي خيار التعاقد مع حمد الله حال الانفصال عن ناديه السعودي بقوله "الرغبة في استقطاب مهاجم بإمكانات عالية مثل حمد الله تُعد مهمة حتى لو حصل على ورقة المخالصة من ناديه، متمنيًا أن تسير الأمور بشكل جيد".

من جانب آخر، ألمح بودريقة إلى أن أحد لاعبي فريقه سينتقل إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد أن المفاوضات بدأت من أكتوبر الماضي، متحفظا على ذكر اسم اللاعب أو النادي الذي سيذهب إليه.

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