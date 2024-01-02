قد تصل إلى 8 مباريات.. غيابات صلاح عن ليفربول وقت أمم إفريقيا

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 01:09

كتب : محمد سمير

محمد صلاح - منتخب مصر

أنهى محمد صلاح مشواره مع ليفربول قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا بصورة مثالية بعد المساهمة في ثلاثة أهداف أمام نيوكاسل وتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين وصنع هدفا في فوز ليفربول على نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري.

ويغيب صلاح عن ليفربول عقب مواجهة نيوكاسل بسبب انضمامه إلى منتخب مصر لخوض منافسات أمم إفريقيا.

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وستكون بداية غيابات صلاح عن ليفربول في مواجهة أرسنال يوم 7 يناير الجاري بدور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقد يصل غياب صلاح عن ليفربول إلى 8 مباريات في مختلف المسابقات، حال وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي ببطولة أمم إفريقيا.

ويغيب صلاح عن ليفربول في المباريات الآتية خلال فترة أمم إفريقيا:

دور المجموعات (3 مباريات)

يبدأ معسكر منتخب مصر يوم 2 يناير يتخلله مباراة ودية ضد تنزانيا يوم 7 قبل السفر إلى كوت ديفوار وخوض دور المجموعات من 14 إلى 22 يناير الجاري.

حال خروج مصر من دور المجموعات تنتهي رحلة صلاح مع المنتخب يوم 22 يناير.

في تلك الحالة يغيب صلاح بشكل مؤكد عن 3 مباريات فقط مع ليفربول إذ يغيب عن كل من:

- مواجهة أرسنال في دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي (7 يناير)

- مواجهة فولام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة (10 يناير)

- مواجهة بورنموث في الجولة 21 بالدوري (21 يناير)

ثمن النهائي (5 مباريات)

حال تخطي منتخب مصر دور المجموعات، سيتأهل لخوض ثمن النهائي أحد يومي 28 و29 يناير الجاري وفي حالة الخسارة، ينتهي مشوار صلاح مع المنتخب في تلك الفترة.

في تلك الحالة يغيب صلاح عن الـ 3 مواجهات السابقة بالإضافة إلى:

- مواجهة فولام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة (24 يناير)

- مواجهة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي حال تخطي أرسنال (27 يناير)

ربع النهائي (7 مباريات)

بينما في حال استكمال مشوار المنتخب إلى ربع النهائي يلعب ويستمر صلاح مع مصر حتى 3 فبراير، وحال الخروج وقتها ينتهي مشوار صلاح ويعود إلى ليفربول.

في تلك الحالة يغيب صلاح عن الـ 5 مباريات السابقة بالإضافة إلى:

- مواجهة تشيلسي في الجولة 22 بالدوري (31 يناير)

- استحالة لحاقه بمواجهة أرسنال في الدوري (4 فبراير)

الوصول للمربع الذهبي (8 مباريات)

تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي يعني تأكد استمرار صلاح حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا.

ففي تلك الحالة يلعب منتخب مصر يوم 7 فبراير في نصف النهائي، وحال الفوز يلعب النهائي يوم 11 من الشهر نفسه بينما حال الخسارة يلعب يوم 10 لتحديد صاحب المركز الثالث.

عند تلك الحالة فبالإضافة لـ 7 مباريات السابقة سيغيب صلاح عن مواجهة بيرنلي في الجولة 24 بالدوري الإنجليزي والمقرر لها يوم 10 فبراير.

وبذلك حال استمرار صلاح مع منتخب مصر حتى نهاية مشوار بطولة أمم إفريقيا سيتأكد غيابه عن 4 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراتين في كأس الرابطة ومباراتين في كأس الاتحاد (حال تخطي أرسنال).

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