صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 00:30

كتب : محمد سمير

محمد صلاح أمام نيوكاسل

أعرب محمد صلاح عن سعادته بالأداء الذي قدمه أمام نيوكاسل ليختتم مشواره مع ليفربول قبل التوجه لأمم إفريقيا في صدارة ترتيب الدوري.

وسجل صلاح هدفين وصنع هدفا بالإضافة لإهدار ركلة جزاء في فوز ليفربول على نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة عقب مرور 20 جولة.

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وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة سكاي: "تحدثنا كلاعبين في غرفة ملابس الفريق بين الشوطين وطلبنا أن نبقى هادئين".

وتابع "قلت لنفسي بعد الشوط الأول وإهدار ركلة الجزاء، هل سأذهب إلى المنتخب بهذا الأداء؟ ثم قلت لا ليس كذلك".

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف وأهدر فيه صلاح ركلة جزاء.

بينما في الشوط الثاني نجح النجم المصري في تسجيل هدفين وصنع هدفا.

أما عن أمم إفريقيا فقال صلاح: "أريد الفوز بهذه البطولة، أتمنى تحقيق هذا اللقب".

وواصل صلاح "اللعب مع منتخب مصر يعني الكثير لي، يمكنك أن تسأل جيمي كاراجر أو أي شخص، اللعب في المنتخب الوطني ليس أمرا عاديا".

وعن تأثر ليفربول أوضح "سيكونون بخير بدوني، لدينا لاعبون رائعون، ويمكن لأي لاعب أن يشارك في مركزي وفعل ما أفعله".

وشدد "نحن نؤمن كثيرا بقدرتنا على تحقيق لقب الدوري، لدينا مواهب في الفريق وفقط نحتاج للعمل بقوة".

واختتم تصريحاته "نحن الآن في صدارة الترتيب ونحتاج فقط إلى الاستمرار والفوز بكل مباراة".

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