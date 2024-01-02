مروان عطية: فضلت عرض الأهلي على الزمالك وبيراميدز.. وتأثرت نفسيا بعد وفاة والدي

كشف مروان عطية لاعب الأهلي عن تفضيله الانتقال للقلعة الحمراء رغم وجود العديد من العروض وقتما كان لاعبا في الاتحاد السكندري.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وقال مروان عطية عبر قناة أون تايم سبورتس: "تلقيت عرضا من الزمالك وآخر من بيراميدز، ولكن عندما وصل عرض الأهلي إلى الاتحاد السكندري وافقت عليه فورا".

وأضاف "كنت أنتظر نتيجة مفاوضات الخطيب ومصيلحي بشأن انتقالي إلى الأهلي مثل نتيجة الثانوية العامة".

وأكد "عرض بيراميدز كان أكثر بكثير من عرض الأهلي، لكن ما أحصل عليه في الأهلي لن أجده في أي ناد آخر، في أول موسم لي حصلت على بطولة إفريقيا وشاركت في كأس العالم للأندية وهذا يساوي ملايين".

وواصل "كنت أمر بفترة نفسية صعبة جدا وحالة حزن كبيرة بعد وفاة والدي، وفي مباراة التتويج بالدوري كنت أبحث عنه في المدرجات ليحتفل معي".

وأردف "بعد الفوز ببطولة إفريقيا استخرت تأشيرة السعودية لوالدي ليسافر ويحضر معي كأس العالم للأندية ونؤدي العمرة".

وأتم تصريحاته "التألق في كأس العالم للأندية يرجع لباقي زملائي في الأهلي ونحن نلعب كلنا كفريق واحد لتحقيق الإنجازات للنادي".

وانتقل مروان عطية إلى الأهلي مطلع عام 2023 الماضي قادما من الاتحاد السكندري.

ويتواجد مروان حاليا في قائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار.