إمام عاشور: أنا من اتخذ قرار الانضمام لـ الأهلي.. وبداية علاقي مع كهربا كانت في القمة

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 00:09

كتب : عمرو عبد المنعم

إمام عاشور

شدد إمام عاشور لاعب الأهلي أنه هو من اتخذ قرار الانضمام لصفوف القلعة الحمراء، وأشار إلى أنه يطمح للفوز بالمزيد من البطولات مع فريقه والمنتخب.

وقال إمام عاشور عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت أمر بفترة نفسية صعبة جدا وحالة حزن كبيرة بعد وفاة والدي، وفي مباراة التتويج بالدوري كنت أبحث عنه في المدرجات ليحتفل معي".

وأضاف "بعد الفوز ببطولة إفريقيا استخرت تأشيرة السعودية لوالدي ليسافر ويحضر معي كأس العالم للأندية ونؤدي العمرة".

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وواصل "أنا من اتخذ قرار الانضمام لـ الأهلي وأي لاعب يبحث عن القرار الذي يحقق المصلحة بالنسبة له".

وأوضح "الخطيب كان يتحدث معنا بعد كأس العالم للأندية وأخبرنا أن هذه هي البداية لحصد المزيد من البطولات".

وأكمل "كولر هو الأب الروحي لكل لاعبي الأهلي، فهو قريب من كل اللاعبين ويخاف علينا ويدافع عنا أمام الجميع".

وبسؤاله عن الاحتفال بالأهداف مع كهربا رد قائلا: "الأسد يمرض ولا يموت".

وأفصح "بداية معرفتي بـ كهربا كانت خلال مباراة الأهلي والزمالك، ومنذ هذه اللقطة أصبحنا أصدقاء وكنا وقتها نتحدث في أمر ليس له علاقة بالكرة".

وعن الاحتفال مع موديست قال: "أي لاعب جديد الجمهور ينتظر منه التألق وهو يريد أن يثبت نفسه، ولذلك كنا جميعا نحتفل معه وهو يتدرب بشكل جيد وسجل هدفا حصد به بطولة للأهلي".

وأكد "الأهلي به نظام وأنا ملتزم به والكلمة لها حساب، ولذلك لا أركز إلا في المباريات والتدريبات".

وتعجب قائلا: "لا أعرف لماذا يتحدث الناس عني دائما، وأنا منذ عودتي إلى مصر لا أتابع مواقع التواصل".

وفسر "لا يوجد أي خلاف بيني وبين فيتوريا، وما حدث في المعسكر الماضي سوء تفاهم وهو اتخذ قراره ولا يستطيع أحد مراجعته فيه".

وأتم تصريحاته قائلا: "أحلم بالفوز ببطولة إفريقيا مع الأهلي وكأس الأمم مع منتخب مصر".

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