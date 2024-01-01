أحمد دياب: خلال 72 ساعة ستصدر عقوبات مواجهة المصري والإسماعيلي.. ولن نتراجع للخلف

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن موعد صدور عقوبة ضد ما حدث في مواجهة المصري أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

وشهدت مباراة المصري أمام الإسماعيلي على ملعب برج العرب، اشتباك بين جماهير الفريقين خلال منافسات الشوط الثاني.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أشدد على أمر هام، لن نتراجع إلى الخلف وسنستمر في خططنا بشأن زيادة عدد الجماهير، ونحزن على مدى وعي وإدراك البعض من الذين يحضرون مباريات الدوري".

وشدد أحمد دياب "سيتم معاقبة المخطئين من المصري والإسماعيلي، ونناشد جميع جماهير الكرة المصرية ومجالس الإدارة في مساعدتنا".

وتابع "هذه كرة قدم، هناك فريق سيفوز وآخر سيخسر، فما هو سبب وجود أي مشاجرة؟ حتى وإن كانت تلك المباراة في نهائي كأس العالم للأندية فلا يوجد ما يستدعي ذلك من الأساس".

وكشف رئيس رابطة الأندية "خلال 72 ساعة ستصدر عقوبات ما حدث في مواجهة المصري ضد الإسماعيلي، وأشكر قوات الأمن على حل الأمر في لحظة".

أما عن عدد الجماهير فأوضح "بالفعل كانت هناك خطة لزيادة عدد الجماهير عقب نهاية فترة التوقف بعد أمم إفريقيا، وإن شاء الله ما حدث في مواجهة المصري والإسماعيلي لن يؤثر على ذلك، مصر دولة قوية وما حدث من قلة لا يعبر عن الكرة المصرية".

واختتم دياب تصريحاته "لدينا تسجيلات من مباراة المصري والإسماعيلي بالتعاون مع القناة الناقلة وكاميرات الملعب وبعد مراجعتها سنصدر قراراتنا فورا".