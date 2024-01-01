كرة سلة - مصر تهزم موريتانيا وتتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

الإثنين، 01 يناير 2024 - 21:32

كتب : محمد سمير

عمرو الجندي - منتخب مصر كرة سلة

تأهل منتخب مصر لرجال كرة السلة إلى نصف نهائي البطولة العربية والمقامة في القاهرة.

وتغلب منتخب مصر على موريتانيا بنتيجة 88-56 في ختام منافسات ربع النهائي.

وكانت منتخبات الإمارات وتونس وليبيا قد حسمت تأهلها إلى نصف النهائي.

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وتقام جميع منافسات نصف النهائي مساء غدا الثلاثاء.

ويواجه منتخب تونس نظيره الليبي في الرابعة والنصف مساء.

بينما يلعب منتخب مصر أمام الإمارات في تمام السابعة مساء.

وتختتم منافسات البطولة يوم الأربعاء عندما يقام النهائي في السابعة مساء.

ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

وكانت آخر تتويجات المنتخب المصري بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر.

بينما حقق بعدها منتخب السعودية لقب عام 2018 ثم لبنان عام 2022.

كرة سلة منتخب مصر
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