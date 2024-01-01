لأول مرة منذ 2020.. التعادل يحسم دربي المصري أمام الإسماعيلي

الإثنين، 01 يناير 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

صورة تقرير المصري أمام الإسماعيلي

حسم التعادل مواجهة دربي القنال بين فريقي المصري والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وخطف المصري التعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويعتبر ذلك التعادل هو الأول بين الفريقين منذ التعادل السلبي في ديسمبر 2020.

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وعطّل فريقا المصري والإسماعيلي كل منهما الآخر في جدول الترتيب بمسابقة الدوري.

وافتتح عبد الرحمن مجدي التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يخطف فخر الدين بن يوسف التعادل في الدقيقة 85 رافضا الاحتفال أمام فريقه السابق.

ورفع المصري رصيده إلى 16 نقطة من تسع مباريات في المركز السابع، وبفارق ثلاث نقاط عن زد المتصدر.

بينما الإسماعيلي رفع رصيده إلى 8 نقاط من عشر مباريات في المركز الخامس عشر وبفارق نقطة واحد عن المراكز المؤدية للهبوط.

وصف المباراة

بدأ اللقاء متوازنا بين الفريقين وسيطرة متبادلة على الكرة.

وأنقذ محمود جاد مرمى المصري بعد تسديدة رائعة من عبد الرحمن مجدي ولكن تصدى لها جاد في الدقيقة التاسعة ببراعة.

وكاد محمود حمادة أن يفتتح التسجيل للمصري برأسية في الدقيقة 18 ولكن مرت أعلى العارضة بقليل.

وأهدر محمود الشبراوي انفرادا تاما في الدقيقة 32 بتسديدة تألق أمامها محمود جاد وحولها لركنية.

ومع بداية الشوط الثاني استغل عبد الرحمن مجدي تمريرة ياو أنور ونجح في الدقيقة 49 في تسجيل الهدف الأول للإسماعيلي.

وسيطر المصري على الكرة عقب استقبال الهدف الأول بحثا عن التعادل.

وأهدر الإسماعيلي عددا من الفرص من هجمات مرتدة بعد التراجع للدفاع.

ونجح فخر الدين بن يوسف في استغلال عرضية سمير فكري الأرضية في الدقيقة 85 وحولها رائعة داخل شباك أحمد عبد المنعم.

ورفض فخر الدين بن يوسف الاحتفال بهدف المصري أمام فريقه السابق الإسماعيلي.

ويعتبر ذلك اللقاء هو الأخير في مسابقة الدوري قبل التوقف استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا على أن تعود المباريات مجددا في منتصف فبراير.

وحصل عبد الرحمن مجدي على جائزة رجل المباراة.

تعادل أول منذ 2020

تعادل الإسماعيلي أمام المصري في آخر مناسبة بديسمبر 2020 عندما انتهى اللقاء سلبيا بدون أهداف.

ومنذ تلك المباراة تواجه الفريقان في ست مناسبات لم يكتب التعادل في أي منهم.

وحقق الإسماعيلي الفوز في ثلاث مباريات من الستة مقابل ثلاث مرات للمصري.

بينما مواجهة الجولة الـ11 من الدوري بتعادل لدربي القنال لأول مرة منذ 2020.

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