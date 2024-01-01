أمم إفريقيا - كشف طبي وقياسات بدنية للاعبي منتخب مصر

الإثنين، 01 يناير 2024 - 20:44

كتب : أحمد الخولي

مصر - سيراليون

خضع بعض لاعبي منتخب مصر لكشف طبي وقياسات بدنية في بداية معسكر الفراعنة استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

وينطلق غدا الثلاثاء، معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وجاءت الفحوصات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

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ويقام معسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، يتخلله مباراة ودية يوم 7 يناير ضد تنزانيا.

بعدها يسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير، ليشارك في البطولة التي تنطلق يوم 13 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يخضع باقي اللاعبين والمحترفين للفحوصات الطبية بعد انضمامهم للمنتخب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

منتخب مصر أمم إفريقيا كوت ديفوار
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