التشكيل - غيلاس يبدأ مع المصري والجلاسي على دكة البدلاء.. وصالح جمعة أساسي لـ الإسماعيلي

يبدأ غيلاس قناوي في التشكيل الأساسي لفريق المصري بينما يجلس إلياس الجلاسي على مقاعد البدلاء أمام الإسماعيلي.

ويلعب المصري أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

بينما يبدأ صالح جمعة في التشكيل الأساسي لفريق الإسماعيلي.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - أحمد منصور - عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا - غيلاس قناوي - محمود حمادة.

الهجوم: حسن علي - فخر الدين بن يوسف - ميدو جابر.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز - محمد عمارة - محمد هاشم - محمد دسوقي

الوسط: محمود الشبراوي - صالح جمعة - عمر الساعي - محمد حسن.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور

ويحتل المصري المركز السابع برصيد 15 نقطة من 8 مباريات.

بينما الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات خاضهم الدراويش.