تقرير قطري: عبد القادر يقترب من مزاملة حمدي فتحي في الوكرة

كشفت صحيفة الوطن القطرية عن اقتراب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من الانضمام لصفوف فريق الوكرة في يناير الجاري.

وذكرت الصحيفة أن أحمد عبد القادر أصبح قريبا من الانتقال إلى الوكرة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت أن الأهلي وافق على رحيل عبد القادر لصفوف الوكرة، وذلك بعد الاجتماع الذي جمع بين مارسيل كولر المدير الفني ولجنة التخطيط في النادي.

وفي حالة انضمام عبد القادر لصفوف الوكرة سيزامل حمدي فتحي المنضم لصفوف الفريق القطري مطلع الموسم الحالي من الأهلي.

عبد القادر كان قد قضى موسم 2020/2021 معارا من الأهلي لسموحة تحت قيادة أحمد سامي أيضا.

وشارك عبد القادر مع سموحة في 27 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل تسعة أهداف وصناعة 5.

واُستبعد عبد القادر من القائمة التي لعبت بطولة كأس العالم للأندية لأسباب فنية.

كما لم يشارك في الفريق الأحمر في كأس السوبر المصري للأبطال.

ويعاني عبد القادر من قلة المشاركات خلال الموسم الحالي بعد الاختلافات التكتيكية مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري للفريق.

ولعب عبد القادر خلال الموسم الجاري 248 دقيقة رفقة الأهلي جميع البطولات مسجلا هدفا وصنع هدفين.