تقرير قطري: عبد القادر يقترب من مزاملة حمدي فتحي في الوكرة

الإثنين، 01 يناير 2024 - 18:05

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - أحمد عبد القادر

كشفت صحيفة الوطن القطرية عن اقتراب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من الانضمام لصفوف فريق الوكرة في يناير الجاري.

وذكرت الصحيفة أن أحمد عبد القادر أصبح قريبا من الانتقال إلى الوكرة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت أن الأهلي وافق على رحيل عبد القادر لصفوف الوكرة، وذلك بعد الاجتماع الذي جمع بين مارسيل كولر المدير الفني ولجنة التخطيط في النادي.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - مأساة غانا و"الأهلي" المفقود.. ماذا حدث للعملاق سابقا؟ رسالة من حسين الشحات لجماهير الأهلي في فلسطين "يا علي صوتك وصل".. خطوة من الأهلي تجاه الطفل المصاب في الحرب على غزة

وفي حالة انضمام عبد القادر لصفوف الوكرة سيزامل حمدي فتحي المنضم لصفوف الفريق القطري مطلع الموسم الحالي من الأهلي.

عبد القادر كان قد قضى موسم 2020/2021 معارا من الأهلي لسموحة تحت قيادة أحمد سامي أيضا.

وشارك عبد القادر مع سموحة في 27 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل تسعة أهداف وصناعة 5.

واُستبعد عبد القادر من القائمة التي لعبت بطولة كأس العالم للأندية لأسباب فنية.

كما لم يشارك في الفريق الأحمر في كأس السوبر المصري للأبطال.

ويعاني عبد القادر من قلة المشاركات خلال الموسم الحالي بعد الاختلافات التكتيكية مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري للفريق.

ولعب عبد القادر خلال الموسم الجاري 248 دقيقة رفقة الأهلي جميع البطولات مسجلا هدفا وصنع هدفين.

الأهلي أحمد عبد القادر الوكرة
نرشح لكم
لاعب مانشستر يونايتد يزامل مرموش في فرانكفورت سبورت: تشافي سيمونز هو المعوض المحتمل لـ مبابي في باريس ماركا: أتليتكو مدريد تواصل مع يونايتد لبحث إمكانية ضم جرينوود نهاية رحلة امتدت 19 عاما.. لوريس ينتقل إلى لوس أنجلوس مصدر من الزمالك يوضح حقيقة المفاوضات لضم أهولو دوري المحترفين - وي يتعاقد مع مدافع أسوان خبر في الجول - مفاوضات مكثفة بين الأهلي وسيريس لضم وسام أبو علي ذا أثليتك: تعلم من الدرس.. ريال مدريد يحدد موعدا نهائيا لمعرفة موقف مبابي من الانتقال
أخر الأخبار
منافس مودرن فيوتشر - عودة يرحل عن الهلال الليبي.. ومدرب الاتحاد يتولى المسؤولية 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - عبد الحليم محمد.. العملاق المؤسس لأكبر بطولات القارة 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر في الدوري - المصري (0)-(0) الإسماعيلي.. الشبراوي يهدر 58 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - غيلاس يبدأ مع المصري والجلاسي على دكة البدلاء.. وصالح جمعة أساسي لـ الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
تقرير قطري: عبد القادر يقترب من مزاملة حمدي فتحي في الوكرة ساعة | ميركاتو
الاتحاد يواصل تفوقه ويهزم الداخلية بالنيران الصديقة في الدوري ساعة | الكرة المصرية
أمم آسيا - محمود وادي على رأس قائمة فلسطين 2 ساعة | الوطن العربي
بعد غيابه عن أمم إفريقيا.. مهاجم الجزائر: أشعر بحسرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 3 الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف سام مرسي 4 رابطة الأندية تطبق اللائحة على الزمالك بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة