الاتحاد يواصل تفوقه ويهزم الداخلية بالنيران الصديقة في الدوري

الإثنين، 01 يناير 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة الاتحاد ضد الداخلية

واصل الاتحاد السكندري نتائجه المميزة هذا الموسم في مسابقة الدوري، وسجّل فوزا جديدا بالانتصار على الداخلية.

وتغلب الاتحاد على الداخلية بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري.

وجاء هدف الاتحاد الوحيد، في الدقيقة 20 من عمر المباراة بالنيران الصديقة عندما سجّل إيهاب سمير بالخطأ في مرماه.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة عن الصدارة من تسع مباريات خاضها الفريق السكندري.

أما الداخلية فتعرض للهزيمة السادسة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير من خوض 11 مباراة.

كما واصل الاتحاد تفوقه على فريق الداخلية في الفترة الأخيرة وحقق فوزه الثالث على التوالي في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وضغط فريق الداخلية بقوة في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل وسط تماسك دفاعي لفريق الاتحاد.

وكاد أحمد سيد غريب أن يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة 89 ولكن تصدى المهدي سليمان لرأسية غريب ببراعة.

وكان الاتحاد قد تغلب على الداخلية في مباراتي الدوري بالموسم الماضي.

وتعتبر تلك آخر مباراة للفريقين قبل توقف مسابقة الدوري بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا.

ولم يخسر الاتحاد في مسابقة الدوري هذا الموسم سوى في مباراة وحيدة كانت أمام الإسماعيلي، بينما تعادل ثلاث مرات وانتصر في خمس مباريات.

وللاتحاد مباراتان مؤجلتان أمام كل من الأهلي والزمالك لم يتم تحديد موعدهما حتى الآن.

وتستأنف مباريات مسابقة الدوري في منتصف فبراير المقبل.

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