بعد غيابه عن أمم إفريقيا.. مهاجم الجزائر: أشعر بحسرة

وجه أمين جويري مهاجم منتخب الجزائر رسالة مؤثرة لجماهير بلاده بعد تأكد غيابه عن نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وأعلن المنتخب الجزائري استبعاد مهاجمه أمين جويري من قائمة الفريق التي تشارك في البطولة القارية بسبب الإصابة.

وقال جويري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "إلى كل عشاق المنتخب الجزائري وبشكل عام كل الشعب الجزائري.. لم أكن أرغب أبدا في كتابة هذه الأسطر. لكن لسوء الحظ لن أشارك في كأس أمم إفريقيا مع المنتخب".

وأضاف مهاجم رين الفرنسي "أشعر بحسرة حقيقية، لأنني كنت متشوقا للمشاركة في هذه المسابقة وتمثيل بلادي".

اقرأ أيضا..أمم إفريقيا - الجزائر.. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب

وتابع "سأكون أول الداعمين لثعالب الصحراء. وأنا متأكد من أن الفريق سيجعل الشعب الجزائري فخورا به".

واستبعد جويري بسبب الإصابة، حسب بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وذكر بيان الاتحاد الجزائري أن "الجهاز الفني للمنتخب الوطني قرر استبعاد جويري بعد التشاور مع الطاقم الطبي".

وكشف البيان "بعد الفحص الذي أجراه الطاقم الطبي للمنتخب الجزائري وأيضا بناء على التقارير الطبية القادمة من ناديه ستاد رين، تقرر خروج اللاعب من الحسابات".

وأوضح جمال بلماضي مدرب الجزائر أن القائمة تقلصت إلى 25 لاعبا بعد استبعاد لاعب رين الفرنسي.

ولن يضم المنتخب الجزائري أي بديل لجويري.

يذكر أن جويري لعب لمنتخبات فرنسا في كل الفئات السنية، وتحول لتمثيل الجزائر مؤخرا، وكان من المفترض أن يشارك في أمم إفريقيا لأول مرة.

ووصل منتخب الجزائر يوم الاثنين إلى توجو لخوض معسكر استعدادي للبطولة.

ويلعب ثعالب الصحراء مباراتين وديتين خلال المعسكر.

بعدها سيطير الخضر إلى كوت ديفوار، لخوض منافسات البطولة الإفريقية.

وعاد إسماعيل بن ناصر لقيادة خط وسط منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023 بعد تعافيه من الإصابة.

وأعلن جمال بلماضي قائد الأفناك المشاركة في أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار في يناير وفبراير 2024.

وشارك بن ناصر مؤخرا مع ميلان الإيطالي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

وضمت القائمة 26 لاعبا من بينهم يوسف عطال الذي يعاني من الإيقاف في نيس الفرنسي بسبب دعم القضية الفلسطينية.

وعاد أيضا رايس مبولحي وزين الدين بلعيد لقائمة جمال بلماضي، وغاب أندي ديلور مهاجم أم صلال القطري وسعيد بن رحمة جناح وست هام الإنجليزي، بالإضافة لـ آدم زرقان وبد الدين بوعناني ومحمد بشير بلومي.

وتواجد الهداف التاريخي إسلام سليماني مهاجم كوريتيبا البرازيلي في القائمة، وهو اللاعب الوحيد في البطولة الذي يلعب لفريق في قارة أمريكا الجنوبية.

وبطبيعة الحال يتواجد رياض محرز جناح أهلي جدة وبغداد بونجاح مهاجم السد ويوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر، بالإضافة للعناصر الأساسية للمنتخب.

وجاءت قائمة الجزائر:

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – رايس مبولحي (شباب بلوزداد) – أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر).

الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي) – كيفين جيتون (ميتز الفرنسي) – ريان أيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – أحمد توبة (ليتشي الإيطالي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة).

الوسط: نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) – سفيان فيجولي (فاتح كاراجمروك التركي) – حسام عوار (روما الإيطالي) – فارس شايبي (إينتراخت فرانكفورت الألماني) - رامز زروقي (فينيورد الهولندي) - هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي).

الهجوم: رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – آدم وناس (ليل الفرنسي) – محمد عمورة (يونيون سان جيلواز البلجيكي) – يوسف بلايلي (مولودية الجزائر) – بغداد بونجاح (السد القطري) – إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي).

video:1