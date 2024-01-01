تشكيل الاتحاد - بواتنج يقود الهجوم في غياب مابولولو ضد الداخلية

أعلن طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الداخلية.

ويلعب الاتحاد السكندري مع الداخلية على ملعب السلام في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب بنجامين بواتنج في خط الهجوم بدلا من كريستوفر مابولولو الذي يغيب عن المباراة.

وجاء تشكيل الاتحاد بالكامل كالتالي:

الحارس: المهدي سليمان.

الدفاع: هشام صلاح – سيف تقا – إسلام أبو سليمة – عمرو صالح.

الوسط: مورو ساليفو – خالد الغندور – كريم الديب.

الهجوم: عبد الغني محمد – بيكالي أوبامي – بنجامين بواتنج.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 15 نقطكة بينما يحتل الداخلية المركز الـ 17 برصيد 7 نقاط.