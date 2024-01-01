سان جيرمان يضم مدافعا برازيليا

الإثنين، 01 يناير 2024 - 15:26

كتب : FilGoal

لوكاس بيرالدو - مدافع ساو باولو

أعلن نادي باريس سان جيرمان يوم الاثنين ضم المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو.

وانضم اللاعب إلى باريس سان جيرمان قادما من ساو باولو.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما على عقد يربطه بالفريق الباريسي لمدة 5 سنوات.

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لم يذكر سان جيرمان قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة ذكرت أنها تمت مقابل 20 مليون يورو دون أي إضافات.

وقال بيرالدو في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أنا فخور جدًا بالانضمام إلى نادٍ كبير مثل باريس سان جيرمان".

وأضاف "لا أستطيع الانتظار حتى أرتدي هذا القميص".

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 35.

وبذلك تصبح الصفقة هي الأولى لباريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية.

وبدأت فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين الأول من يناير 2024.

باريس سان جيرمان لوكاس بيرالدو
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